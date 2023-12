Teresina (PI) conta com transporte público gratuito nos fins de semana que antecedem o Natal

Medida de gratuidade é válida nos dias 16, 17, 23 e 24 de dezembro

YURI SENA

Usuários do transporte coletivo de Teresina (PI) terão gratuidade na tarifa durante os dois próximos finais de semana, dias 16, 17, 23 e 24 de dezembro de 2023.

A medida foi anunciada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (STrans), com objetivo de auxiliar no trajeto dos passageiros e impulsionar o comércio na semana mais importante para as compras de fim de ano.

De acordo com Bruno Pessoa, superintendente da Strans, a determinação tem o intuito de incentivar o uso do transporte público para contribuir com a economia da Capital. “A gratuidade no transporte público nos próximos dois fins de semana na Capital, nesse período mais movimentado nas vias de Teresina e no comércio é um benefício para a população, que visa diminuir o número de carros nas ruas e melhorar a fluidez no trânsito e assim fomentar a economia, além de representar uma economia significativa para quem utiliza o ônibus, por isso o prefeito Dr. Pessoa decidiu conceder transporte gratuito de graça para todos neste fim de ano, um presente aos teresinenses,” relata o superintendente.

Os passageiros devem ficar atentos, pois durante os dias úteis a tarifa será cobrada de forma integral.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte