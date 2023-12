SuperVia prepara esquema especial para show do Paul McCartney neste sábado (16)

Cantor britânico se apresenta no Maracanã e promete reunir milhares de fãs

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, preparou um esquema especial para atender o público que vai assistir o show do cantor Paul McCartney.

O artista irá se apresentar neste sábado, 16 de dezembro de 2023, no Estádio do Maracanã. Os portões devem abrir às 17h e o show está marcado para começar às 21h.

Para a ida, os passageiros poderão utilizar os trens originais da grade. A SuperVia ainda ressalta que, aos fins de semana e feriados, as composições operam em horários fixos e orienta os clientes a se programarem.

Já para a volta, serão realizadas três viagens extras, sendo uma para Santa Cruz, uma para Japeri e uma para Saracuruna.

O serviço dos ramais Santa Cruz e Saracuruna será parador. Por sua vez, o ramal Japeri será expresso, fazendo paradas apenas nas estações Olímpica do Engenho de Dentro, Madureira, Deodoro e estações do próprio ramal.

As estações estarão abertas apenas para desembarque, com exceção da estação Maracanã, que ficará aberta até as 0h20.

As viagens começarão a partir da estação Maracanã após o término do show.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte