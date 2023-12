Show do Baile da Santinha, com Léo Santana, em Curitiba (PR) terá ônibus gratuitos na volta neste sábado (16)

Urbs (Urbanização de Curitiba) colocará cinco ônibus para o transporte gratuito das 23h às 2h

A Urbanização de Curitiba (Urbs), responsável pela administração do transporte público da capital paranaense, vai oferecer ônibus gratuitos para a volta do show do Baile da Santinha. A apresentação com o cantor Léo Santana acontece neste sábado, 16 de dezembro de 2023, na Pedreira Paulo Leminski.

Atendendo a pedidos dos organizadores, a Urbs vai colocar cinco ônibus para transportar o público das 23h às 2h, atendendo à demanda dos passageiros.

Os veículos partirão da Pedreira e terão como destino a Praça Tiradentes, no Centro, sem nenhuma parada no trajeto.

Segundo a empresa, a operação não trará prejuízo para as demais linhas do sistema, já que a circulação será fora do horário de pico. Os organizadores do evento pagarão pela operação.

Por causa dos bloqueios de trânsito nas proximidades da Pedreira, haverá alterações nos trajetos de linhas de ônibus a partir das 10h.

As linhas afetadas serão: 181 Mateus Leme; 979 Turismo; 020 Interbairros II (horário) e 021 Interbairros II (anti-horário).

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte