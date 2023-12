Rio de Janeiro tem novo acesso à Rodoviária e ao Túnel Marcello Alencar a partir deste sábado (16)

Alterações acontecem durante obras do Terminal Intermodal Gentileza e do corredor Transbrasil do BRT

GUILHERME STRABELLI

A cidade do Rio de Janeiro passará a adotar um novo acesso para veículos à Rodoviária e ao Túnel Marcello Alencar a partir deste sábado, 16 de dezembro de 2023.

As alterações serão realizadas por causa das obras do Terminal Intermodal Gentileza e do corredor Transbrasil do BRT. A ação será conduzida pela Secretaria de Transportes (SMTR), a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) e a CET-Rio.

Os veículos que vêm da Avenida Brasil, na altura do Caju, que quiserem acessar a Rodoviária, o Túnel Marcello Alencar, o Aeroporto Santos Dumont e o Aterro do Flamengo, deverão seguir exclusivamente pela pista central da Avenida Brasil até chegarem à Avenida Rodrigues Alves. O entroncamento de ligação entre a pista lateral e central da Avenida Brasil existente hoje será fechado de forma definitiva.

Itinerários de ônibus terão alterações

Com a mudança no acesso, sete linhas de ônibus terão mudanças no itinerário na região. São elas: 350 (Irajá x Castelo), 355 (Madureira x Praça Tiradentes), SV384 (Pavuna x Passeio), SV474 (Jacaré x Copacabana), 483 (Penha x General Osório), SPA483 (Fiocruz x General Osório), SPB483 (Parque União x General Osório).

A partir de sábado, os ônibus farão o seguinte trajeto: Avenida Brasil (pista lateral), agulha para pista central (Rua José Clemente), Avenida Brasil (pista central, adjacente ao Into) e Avenida Rodrigues.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte