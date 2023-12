Rio Branco (AC) terá ônibus com tarifa zero nos últimos domingos de 2023

Medida valerá das 8h às 23h59 nos dias 17, 24 e 31 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Rio Branco, no Acre, anunciou que as passagens do transporte público nos últimos três domingos de 2023 serão gratuitas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 15 de dezembro, através da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans).

Segundo a prefeitura, através do programa “Domingos da Dignidade”, a passagem dos ônibus ficará gratuita nos dias 17, 24 e 31 de dezembro, das 8h às 23h59.

O objetivo do projeto é possibilitar que as famílias possam usufruir da ornamentação natalina da Praça da Revolução. Além disso, a medida fomentará as atividades comerciais e econômicas no centro da capital acreana.

Segundo o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o município irá custear a gratuidade das passagens para os cidadãos.

