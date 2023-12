Porto Alegre terá 12 ônibus elétricos em operação no primeiro semestre de 2024 por R$ 38 milhões, com subsídio da prefeitura

Prefeito Sebastião Melo fez apresentação de 108 ônibus a diesel do padrão Euro 6 adquiridos neste ano

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

A prefeitura de Porto Alegre anunciou neste sábado, 16 de dezembro de 2023, que a cidade terá no primeiro semestre de 2024, uma frota de 12 ônibus elétricos com baterias em circulação nas linhas municipais.

O custo deve ser de R$ 38 milhões para aquisição pelas empresas operadoras com subsídios da prefeitura.

O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo que apresentou na manhã, a frota de 108 ônibus a diesel, que seguem o padrão Euro 6, comprados pelas empresas que operam na cidade e já estão em circulação. Os motores que seguem as normas Euro 6, obrigatórias no Brasil desde janeiro de 2023 para veículos pesados 0 km, podem reduzir as emissões de poluentes em 75%.

Já projeto piloto de eletrificação terá a circulação de dois ônibus inicialmente, um Marcopolo Attivi Integral, feito em Caxias do Sul (RS), e outro Caio/Eletra/Mercedes-Benz/WEG, montado em São Bernardo do Campo (SP) e Botucatu (SP).

Estes dois modelos ficarão em Porto Alegre por 60 dias a partir do começo da operação nas ruas, mediante chamamento público publicado em julho de 2023 pela Secretaria Municipal de Mobilidade.

Segundo a prefeitura, os veículos vão circular por duas linhas diferentes.

– 178.1 Praia de Belas Elétrica, que vai do Terminal Azenha ao Centro via Borges de Medeiros, com 66 viagens

– Nova linha Integradora, que terá partida também na Azenha rumo ao Centro, com 67 viagens

A prefeitura informou que as linhas escolhidas priorizam rotas com 180 a 230 quilômetros de extensão para garantir a utilização total da carga e reduzir a taxa de substituição com bateria de maior capacidade (>300 kWh).

A estimativa da administração municipal é, com o projeto-piloto, haja uma redução na emissão de gases de 84,39 toneladas por mês e mil toneladas por ano.

Triângulo/24 de Outubro/Auxiliadora

A partir de fevereiro de 2024, a linha 520.3 – Triângulo/24 de Outubro/Auxiliadora terá ônibus elétricos.

A linha 520.3 realiza 115 viagens, tem uma frota de 20 veículos e transporta 14,4 mil passageiros em dias úteis.

Os dois ônibus podem promover uma redução na emissão de gases poluentes de 128 toneladas por ano.

MODELOS:

O Attivi Integral da Marcopolo tem 12,95 metros de comprimento, ar-condicionado, piso baixo, capacidade para 81 pessoas e espaço para cadeira de rodas. É o primeiro ônibus da empresa com chassi próprio e 100% elétrico.

Já o veículo da Caio/Eletra possui 12,1 metros de comprimento, acessibilidade, ar-condicionado, espaço para cadeirante e capacidade para 70 passageiros.

As autonomias das baterias de ambos variam entre 200 e 280 quilômetros, dependendo das condições de operação.

