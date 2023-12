Passeios gratuitos na orla de Maceió (AL) começam neste domingo (17)

O Free-Tour Natal Massayó seguirá em atividade até o dia 6 de janeiro de 2024, não funcionando apenas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro

GUILHERME STRABELLI

Os passeis com ônibus do Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió (SIMM) na orla marítima com o Free-Tour Natal Massayó começam neste domingo, 17 de dezembro de 2023.

As viagens começarão às 18h, quando crianças ligadas a instituições filantrópicas da capital visitarão a decoração natalina instalada pela prefeitura. Agentes mirins e educadores irão atuar na recepção aos passageiros. A atividade seguirá até às 20h.

Na segunda-feira, 18 de dezembro, o tour gratuito promovido pelo Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT) estará disponível para qualquer cidadão.Nos dias úteis, as viagens começarão às 18h e seguirão até as 23h. Nos fins de semana, os passeios se encerrarão às 0h.

A operação do Free-Tour Natal Massayó segue até 6 de janeiro de 2024, sendo que, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, a atração não funcionará. A iniciativa visa reduzir a quantidade de veículos particulares nos polos atrativos da cidade.

“Este projeto já é bastante aguardado pelas pessoas e nós tratamos de dar continuidade. Com a iniciativa, promovemos o turismo e o direito à cidade, já que as pessoas podem embarcar gratuitamente nos coletivos para conhecer de perto a decoração natalina instalada ao longo da nossa orla”, pontuou o diretor-presidente do DMTT, André Costa.

Confira os trajetos e pontos de embarque e desembarque

As viagens partirão do Jaraguá, nas proximidades do Mercado das Artes 31, e seguirão pela Avenida Industrial Cícero Toledo, Rua Sampaio Marquês, avenidas Doutor Antônio Gouveia, Silvio Carlos Viana e Álvaro Otacílio, de onde retornarão para a Capelinha do Jaraguá

As paradas de embarque e desembarque serão fixadas no Hotel Enseada, Imperador dos Camarões, Feirinha da Pajuçara, Cadeira Gigante, Marco dos Corais, Maceió Mar Hotel, Balança do Peixe Ponta Verde, Corredor Vera Arruda e Base da Oplit (Posto Sete), de onde os coletivos retornarão para a Capelinha do Jaraguá.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte