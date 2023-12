Passageiros do transporte coletivo de Barueri e Itapevi, na Grande São Paulo, já podem recarregar o cartão Benfácil através da plataforma RecargaPay

Aplicativo oferece 5% de desconto em recargas de até R$ 20,00 feitas com cartão de crédito

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza o transporte coletivo por ônibus em Barueri e Itapevi, na região metropolitana de São Paulo, já pode utilizar a recarga do cartão Benfácil por meio do app de pagamentos RecargaPay.

A novidade possibilita que os passageiros façam a recarga de seus créditos sem necessidade de enfrentar filas e dqualquer lugar, bastante ter um smartphone e acesso a internet.

Vale ressaltar que a opção de recarga via RecargaPay também já está disponível para os clientes do cartão Estudante e do cartão Cidadão do Benfácil, e além da praticidade oferecida pelo aplicativo, os clientes também podem economizar, já que o RecargaPay dá 5% de cashback (dinheiro de volta) caso o pagamento da recarga seja realizado com cartão de crédito em pagamentos de até R$ 20,00.

Como fazer a recarga:

Para fazer a recarga, basta que o cliente faça o cadastro no app (disponível para download gratuitamente nas plataformas Android e iOS) e selecione a opção “Recarga de Transporte” na página inicial. Ali, o usuário encontra a opção Benfácil e adiciona o número do seu cartão para fazer as recargas. Os créditos podem ser validados online nos validadores dos ônibus em até 30 minutos depois da compra da recarga.

Além da recarga de cartão de transporte, o RecargaPay também permite o pagamento de contas com qualquer cartão de crédito, transações com Pix, recarga de celular, vales-presente, entre outros. Para outras informações, acesse: http://www.recargapay.com.br.

Como adquirir o Benfácil:

Para adquirir cartão comum é só apresentar o RG e CPF para cadastro no posto físico ou nas vans que percorrem os bairros das cidades, lembrando que a primeira via do cartão é gratuito.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte