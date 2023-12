Metrô do Distrito Federal interrompe circulação de trens após problema no fornecimento de energia neste sábado (16)

Segundo a companhia, estações seguirão fechadas até que o fornecimento seja restabelecido

GUILHERME STRABELLI

O Metrô do Distrito Federal interrompeu a circulação de trens em todo o sistema neste sábado, 16 de dezembro de 2023. O motivo da interrupção foi uma falha no fornecimento de energia elétrica.

Segundo o Metrô, as estações do sistema ficarão fechadas até que o fornecimento de energia seja restabelecido. A empresa diz que acionou a Neoenergia e as equipes de manutenção da companhia para resolver a situação.

A Neoenergia, por sua vez, informou que uma falha foi detectada às 15h27, mas o abastecimento foi normalizado às 15h41. “Não existe, portanto, qualquer restrição por parte da Neoenergia”, diz nota da empresa.

Atenção! Devido a um problema no fornecimento de energia, o @metrodfoficial informa que a circulação de trens está interrompida em toda a linha. As estações ficarão fechadas até que a energia seja restabelecida. A Neoenergia já foi acionada, assim como as equipes de manutenção. pic.twitter.com/rzXe0hEhIM — Metrô-DF (@metrodfoficial) December 16, 2023

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte