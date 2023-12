Linha 3-Vermelha terá operação alterada para obras na Estação Penha-Lojas Besni neste domingo (17)

Linha operará por via única, com maior tempo de parada nas estações e trens em velocidade reduzida

GUILHERME STRABELLI

A Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo terá sua operação alterada neste domingo, 17 de dezembro de 2023. As alterações acontecerão por causa de obras para implantação das portas de plataforma na estação Penha-Lojas Besni, na Zona Leste da capital.

Ao longo do dia,uma das plataformas ficará interditada, com a circulação acontecendo por via única, com os trens operando com restrição de velocidade e maior intervalo em toda a extensão da linha. A operação reduzida seguirá até as 23h.

O Metrô pede que os passageiros fiquem atentos quanto ao sentido das viagens durante o período de interdição. Os funcionários das estações deverão orientar o embarque dos passageiros.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte