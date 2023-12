Juiz de Fora (MG) amplia horários da operação do transporte público por causa do novo Pronto Atendimento do Hospital Ana Nery

Mudanças na operação entram em vigor a partir deste domingo, 17 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, decidiu ampliar o horário de operação do transporte público para atender ao novo Pronto Atendimento do Hospital Ana Nery.

A medida entra em vigor no domingo, 17 de dezembro de 2023, com os novos horários foram disponibilizados neste sábado, 16.

Atualmente, atendem o hospital as linhas 100 (Filgueiras), 103 (Filgueiras), 105 (Filgueiras) e 109 (Granjas Triunfo). No domingo, haverá inclusão e ajustes de horários nas linhas 103 e 105, visando melhorar o atendimento aos usuários do ponto.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) continuará realizando estudos e aumentando horários de acordo com a necessidade do local.

A prefeita Margarida Salomão destacou a importância do atendimento por transporte público ao hospital.

“Esse era o meu compromisso: que nós reabriríamos a porta do Pronto Atendimento da região Nordeste. Tentamos com o Hospital João Penido, mas infelizmente não foi possível. Estamos fazendo isso agora com o Hospital Ana Nery. Palavra dada, palavra cumprida”, afirmou.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte