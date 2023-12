Fortaleza (CE) terá ônibus gratuitos para ida e volta do Juventude Digital Festival 2023

Evento acontecerá neste fim de semana no Centro de Eventos do Ceará das 10h às 19h

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Fortaleza, no Ceará, garantirá passagens gratuitas de ônibus na ida evolta para o Juventude Digital Festival 2023. O evento é gratuito e acontecerá no sábado e no domingo, 16 e 17 de dezembro de 2023, das 10h às 19h, no Centro de Eventos do Ceará.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa poderá contemplar até três mil pessoas por dia de vento. Na edição de 2022, a prefeitura também garantiu a tarifa zero para os estudantes que participavam do evento. Desta vez, a medida foi ampliada para os usuários do Bilhete Único.

Para recarregar o Bilhete Único ou a carteirinha de estudante, basta passar pelo credenciamento no local e apresentar o cartão.

A “Essa é mais uma ação para incentivar a participação da juventude no JD Festival 2023. Queremos garantir que mais jovens acessem as oportunidades de qualificação e conexão com o mercado da tecnologia que o evento possibilita”, ressalta Ianna Brandão, coordenadora do Juventude Digital.

O festival reunirá oficinas, feira de empregabilidade, palestras, campeonatos gamers, competições de desenvolvimentos de projetos e apresentações musicais.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte