Estações da Linha 15-Prata do Monotrilho ficarão fechadas até as 13h neste domingo (17)

Ônibus do Paese atenderão os usuários a partir da 0h da madrugada de sábado para domingo

GUILHERME STRABELLI

Todas as estações da Linha 15-Prata do Metrô ficarão fechadas entre as 4h40 e às 13h neste domingo, 17 de dezembro de 2023. A paralisação do funcionamento será realizada para manutenção no sistema de sinalização e controle dos trens.

Para atender aos passageiros, serão disponibilizados ônibus articulados do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que operarão entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

Os ônibus prestarão serviço desde a 0h, na madrugada de sábado para domingo, atendendo o desembarque do público em eventos programados na cidade.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte