Duas linhas de ônibus que circulam na Zona Leste têm alterações nos itinerários neste domingo (17)

Mudanças ocorrem por conta de evento no Jardim Nordeste

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 17 de dezembro de 2023, das 11h às 18h, as linhas 2709/10 Metrô Patriarca – Vl. União e 3462/10 Vl. Santana – Metrô Tatuapé sofrerão desvios na Zona Leste de São Paulo, por conta de um evento na Avenida Piraquara, entre as ruas Ibiranhem e Quixeramobim, na região do Jardim Nordeste.

Confira as linhas alteradas:

2709/10 Metrô Patriarca – Vl. União

Sentido Único: normal até Rua Piraquara, Rua Paulo de Olivença, Rua Cajupiranga, Rua Ibiranhem, Rua Piraquara, prosseguindo normal até Pça. Antiga da Rabeca, R. Eduardo Kiyoshi Shimuta, Av. Nicolau Jacinto, R. Piraquara, Rua Ibiranhem, Rua Lima Campos, Rua Paulo de Olivença, R. Piraquara, prosseguindo normal.

3462/10 Vl. Santana – Metrô Tatuapé

Ida: normal até R. Piraquara, Rua Ibiranhem, Rua Lima Campos, Rua Paulo de Olivença, R. Piraquara, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte