Confira dicas para usar o transporte público de São Paulo nas compras de fim de ano

EMTU, CPTM e Metrô SP orientam passageiros a evitar horários de pico e manter bolsas e mochilas junto ao corpo durante as viagens

GUILHERME STRABELLI

Com a chegada do fim de ano, milhares de usuários do transporte público deverão utilizar o sistema para fazerem compras para o Natal e o Ano Novo.

Pensando nisso, as empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), CPTM, EMTU e Metrô, elaboraram um guia com dicas para realizar as compras e utilizar o transporte público.

Uma das recomendações é reforçar a segurança durante as viagens, mantendo mochilas e bolsas junto ao corpo dentro dos trens e ônibus.

Também é recomendado que os passageiros evitem ir às compras nos chamados “horários de pico”. A EMTU orienta os usuários a procurarem viagens após as 10h e antes das 17h.

Para evitar problemas, a orientação para quem viaja com crianças é mantê-las perto, segurando suas mãos. A utilização de corrimãos para acessar as escadas rolantes também é recomendada.

As empresas também orientam que os passageiros fiquem atentos aos volumes permitidos. A CPTM e o Metrô têm como regra o embarque de volumes com dimensões de 150x60x30cm. Já a EMTU recomenda a utilização do bom senso por parte dos passageiros.

Por fim, as empresas pedem que os passageiros denunciem comportamentos inadequados.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte