Ciclofaixa de Lazer será desativada em São Paulo neste domingo (17)

Segundo a CET, medida foi adotada por causa da realização da 2ª fase do vestibular da FUVEST

GUILHERME STRABELLI

A CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego), responsável pelo gerenciamento do trânsito em São Paulo, informou que a Ciclofaixa Operacional de Lazer será desativada neste domingo, 17 de dezembro de 2023.

A medida foi adotada pelas autoridades por causa da realização da 2ª fase do Vestibular da FUVEST. Segundo a CET, a alteração “visa facilitar o deslocamento dos estudantes que vão fazer as provas, com o tráfego livre para ônibus e veículos”.

Ainda de acordo com a CET, o programa Ruas Abertas não será ativado na Avenida Paulista e no bairro da Liberdade.

A companhia recomenda a utilização de vias alternativas, evitando passar por locais que receberão a prova, além de prestar atenção em sinalizações.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte