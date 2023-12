Chuva forte em São Paulo causa alagamentos neste sábado (16) e afeta ônibus, em especial na zona Norte

Uma das vias atingidas é a General Edgar Facó

ADAMO BAZANI

Colaborou Guilherme Strabelli

Com o calor passando dos 30 graus, algumas regiões da capital paulista e municípios vizinhos registram chuva forte em pontos isolados que causam alagamentos, como na zona Norte de São Paulo, na tarde deste sábado, 16 de dezembro de 2023.

A leitora-colaboradora Vanessa Di Sevo enviou ao Diário do Transporte imagens da Avenida General Edgar Facó com transbordamento de córrego e pontos de alagamento.

Em um dos trechos da filmagem, é possível verificar uma longa fila de ônibus que passam com dificuldade pelo local

Segundo o relato da leitora, no ponto da filmagem o alagamento baixou, mas ainda há reflexos.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura de São Paulo colocou a zona Norte em Estado de Atenção para alagamentos.

O Diário do Transporte entrou em contato com a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia as linhas da cidade, para saber quais serviços são impactados.

