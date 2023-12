VÍDEO: Após briga dentro de trem da linha 12, passageiros descem aos trilhos e composição atropela e mata rapaz na noite desta sexta (15)

Causas do tumulto estão sendo apuradas

ADAMO BAZANI

Colaborou Guilherme Strabelli

Uma briga dentro de um trem da linha 12 Safira, da CPTM, na noite desta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, causou pânico entre os passageiros, que acionaram o botão de emergência e desceram aos trilhos.

Um destes usuários foi atingido por outro trem que vinha no sentido oposto e morreu no local.

Imagens realizadas por passageiros mostram o momento do atropelamento.

As cenas são muito fortes e, por respeito à família da vítima e ao leitor, o Diário do Transporte congelou a imagem um pouco antes de o usuário ser atingido pela composição (Veja o vídeo editado ao fim do texto).

O caso ocorreu entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista.

Em nota, a CPTM explicou que passageiros de um trem, que seguia no sentido Calmon Viana, acionaram um botão de emergência e desceram aos trilhos.

Uma destas pessoas foi atropelada por outra composição que seguia no sentido Brás, oposto.

A CPTM diz que ainda houve a tentativa de socorrer a vítima.

Os homens que se envolveram na briga foram levados para a delegacia.

A circulação foi afetada por cerca de uma hora, entre 20h e 21h.

Veja a nota completa.

Nesta sexta-feira (15/12), por volta das 20h, após dois homens iniciarem uma briga dentro de um trem da Linha 12-Safira que seguia sentido Calmon Viana, passageiros acionaram o botão de emergência e desceram à via entre as estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista.

Um dos passageiros foi atingido por um trem que circulava sentido Brás e, infelizmente, faleceu no local. Foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para resgate e apoio no atendimento da ocorrência. Os dois homens foram identificados e levados ao 63º DP, para registro do boletim de ocorrência.

Para a equipe de segurança retirar totalmente as pessoas dos trilhos, os trens circularam com restrição de velocidade até 21h, quando a operação foi restabelecida.

A CPTM lamenta o ocorrido e reitera que não tolera nenhum tipo de violência contra vida nos trens e estações, seja por parte de seus colaboradores ou de passageiros que utilizam o sistema, e vai colaborar com a investigação policial, inclusive, com o resgate de imagens do trem.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes