VÍDEO: Acidente entre ônibus e van deixa quatro mortos e dois feridos na BR-020, em Alvorada do Norte (GO), na manhã desta sexta-feira (15)

Dentre os passageiros da van, apenas uma criança sobreviveu ao impacto

YURI SENA

Na manhã desta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, um acidente envolvendo um ônibus e uma minivan resultou em quatro óbitos e três pessoas feridas na rodovia BR-020, em Alvorada do Norte, Goiás.

Uma passageira relatou ao Corpo de Bombeiros que a van colidiu contra a lateral do coletivo, que acabou perdendo o controle e saindo da pista.

Segundo as autoridades o caso ocorreu por volta das 6h da manhã. A minivan partiu de Valparaíso de Goiás, com destino à cidade de Riacho Frio, no Piauí (PI). O veículo transportava cinco ocupantes, incluindo uma criança.

De acordo com os Bombeiros, por conta do impacto, o teto saiu e a van ficou totalmente destruída. Somente a criança sobreviveu e foi levada para o Hospital Municipal de Alvorada do Norte.

Já o ônibus possuía 21 passageiros. Dois deles ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte