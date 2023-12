Rodoviária de Santos (SP) abre novas viagens por aumento da demanda no fim de ano

Empresas que operam linhas na rodoviária abriram 67 ônibus extras entre os dias 14 e 25 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

O alto movimento trazido pelas festas de fim de ano fez com que as empresas que operam linhas na Rodoviária de Santos abrissem 67 ônibus extras para o período entre os dias 14 e 25 de dezembro.

A cidade de São Paulo é o destino mais procurado até o momento. A tendência, segundo a prefeitura de Santos é de que a procura aumente nos próximos dias.

No período do Natal de 2022, entre 22 e 26 de dezembro, ocorreram 1.129 partidas, com embarque total de 22.511 passageiros. Na ocasião, o pico de movimento aconteceu no dia 23, com 5.555 embarques.

A CET-Santos (Companhia de Engenharia de Tráfego), que administra a Rodoviária, intensificou a operação, especialmente a fiscalização dos veículos. A recomendação é de que as passagens sejam compradas com até três dias de antecedência.

Confira dicas da prefeitura de Santos:

Chegar 30 minutos antes do horário da partida

Não esquecer documentos pessoais originais

Viagem com crianças menores até 16 anos, somente acompanhadas por um responsável maior de 18 anos, com documentos que comprovem o grau de parentesco. No caso de viajar desacompanhado, deverá portar autorização judicial

Estar atento à circulação das crianças

Não se afastar de bagagens ou pertences

Ao embarcar no ônibus, afivelar o cinto de segurança individual

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte