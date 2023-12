Linha 8-Diamante terá operação PAESE neste fim de semana, dias 16 e 17 de dezembro

Circulação de trens será interrompida das 22h à meia-noite

YURI SENA

Neste sábado, 16 de dezembro de 2023, em razão das atividades de modernização do sistema de sinalização da Linha 8-Diamante, gerenciada pela ViaMobilidade, não ocorrerá a operação regular de trens metropolitanos das 22h30 à meia-noite, que liga as estações General Miguel Costa e Lapa.

Durante esse período, o transporte será assegurado por ônibus da operação PAESE, os quais também oferecerão auxílio aos passageiros durante as conexões com a Linha 9-Esmeralda.

Transferências entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda:

Na Linha 8-Diamante, haverá disponibilidade de ônibus a partir do trecho entre General Miguel Costa e Lapa com destino à estação Ceasa, da Linha 9-Esmeralda. Nas transferências da Linha 9 para a Linha 8, também haverá ônibus com destino a todas as estações do trecho inoperante da Linha 8-Diamante.

Já no domingo, 17 de dezembro de 2023, a Linha 8-Diamante passa por nova etapa de manutenção programada das 22h à meia-noite. As ações são parte do plano de atualização das linhas, entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Durante todo o período da operação, os passageiros serão informados nos trens e nas estações por meio de avisos sonoros, cartazes de sinalização e pelos agentes de atendimento de segurança.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte