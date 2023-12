Linha 3-Vermelha opera com velocidade reduzida após falha em trem na estação Pedro II nesta sexta (15)

Falha na composição fez com que sistema operasse com maior tempo de parada nas estações

GUILHERME STRABELLI

A linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo opera com velocidade reduzida na noite desta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. A alteração na operação foi causada por uma falha no sistema de tração de um trem na Estação Pedro II no sentido Palmeiras-Barra-Funda.

O problema com a composição foi detectado por volta das 20h50 e também forçou os demais trens a operarem com maior tempo de parada nas estações.

Em nota, o Metrô informou que foi realizado o reboque do trem e que a situação foi normalizada às 21h11.

Confira a nota na íntegra:

“A circulação de trens na Linha 3-Vermelha está com velocidade reduzida desde às 20h49, em decorrência de uma composição com falha no sistema de tração, na estação Pedro II, no sentido Barra Funda. O Metrô vai iniciar o processo de reboque do trem, possibilitando a retirada da restrição de circulação na linha”.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte