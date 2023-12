Estação da Luz da CPTM recebe ação educativa nesta sexta-feira (15)

Evento acontecerá das 12h às 13h no saguão principal da estação

GUILHERME STRABELLI

A Estação Luz, que atende às linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) receberá uma ação educativa nesta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023.

A ação “Na Ponta da Língua” é fruto de parceria com o Museu da Língua Portuguesa e acontecerá das 12h às 13h no saguão principal da estação.

Durante a ação, os educadores do museu irão interagir com o público por meio de jogos e brincadeiras com provocações sobre a língua portuguesa e a cultura do Brasil e de outros países que falam português.

Serão utilizados totens e painéis que mostrarão ao público expressões regionais e culturas diferentes.

Dessa forma, os educadores devem transmitir conhecimento e curiosidades sobre a língua portuguesa de forma lúdica e descontraída.

Serviço – Ação “Na ponta da Língua”, parceria com o Museu da Língua Portuguesa

Local: Saguão principal da Estação da Luz (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral)

Data: Sexta-feira (15/12)

Horário 12h às 13h

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte