CPTM contrata pesquisa de satisfação do passageiro do sistema de trens por R$ 732 mil

Instituto Consulting realizará entrevista com usuários para coletar opiniões e informações sobre os serviços

ALEXANDRE PELEGI

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) concluiu o pregão eletrônico para contratar serviços de pesquisa com o usuário do transporte de trens metropolitanos geridos pela estatal.



O resultado foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023.

Como mostrou o Diário do Transporte, a companhia havia lançado o certame em agosto deste ano, com prazo contratual de 60 meses.

Na nova versão do edital, o prazo foi reduzido para 30 meses.

Com o critério de menor preço, sob o regime de execução de empreitada por preço global, a empresa Instituto Consulting do Brasil – Inteligência em Pesquisa foi a vencedora do certame com o valor de R$ 732 mil.

De acordo com o edital, a equipe técnica deverá conter Coordenador de Pesquisa, cujo profissional deverá comprovar formação mínima nível superior em estatística, ciências econômicas, administração de empresas, ciências sociais, propaganda e marketing ou engenharia, com experiência mínima de 10 anos na função de coordenador em estudos e pesquisas, na área de transporte terrestre de passageiros. A ele caberá fazer a coordenação geral dos serviços.

Além deste profissional, a empresa contratada deverá apresentar um Líder de Pesquisa, profissional analista de pesquisa de mercado sênior, com formação mínima nível superior.

Completam o time de profissionais da pesquisa um grupo de Supervisores de Campo (entrevistadores de pesquisa de mercado pleno) e os Entrevistadores de Campo.

Com a necessidade da coleta de dados com formulários definidos em estações e entorno, o levantamento de dados consiste em abordar e questionar os passageiros com uma sequência de perguntas sobre os trens e a empresa, obtendo desta forma a visão de cada pessoa sobre o atendimento.



As pesquisas incluem obter o perfil socioeconômico dos usuários, avaliando seu nível de satisfação nas cinco linhas administradas pela estatal, as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.



Com os dados em mãos a companhia pode traçar novas estratégias tanto operacionais como em setores que indiretamente resultam na qualidade da operação ferroviária, permitindo evitar e resolver problemas em trens e estações, entre outras possibilidades.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes