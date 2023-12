Carreata de ônibus iluminado do Alto Tietê acontece pela primeira vez neste sábado (16)

Evento reúne empresas de ônibus da região e vai passar por cinco cidades da grande SP

MICHELLE SOUZA

Neste sábado, 16 de dezembro de 2023, a partir das 18h, acontece a primeira carreata de ônibus iluminado do Alto Tietê. A iniciativa é promovida pela Radial Transporte, em parceria com as empresas Alto Tietê Transportes e Expresso Planalto, que também operam o transporte público na região.

O gestor de operações da Radial, Wellington Vidal, ressalta que a carreata iluminada visa criar momentos de alegria e confraternização neste período festivo. “A Radial, junto com as demais empresas da região, tem o prazer de apresentar esta iniciativa como uma expressão de gratidão à comunidade local pelo apoio contínuo ao longo do ano”.

A carreata sairá de em Mogi das Cruzes, próximo à Avenida Francisco Rodrigues Filho. O percurso atenderá as principais vias de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos.

Anote algumas das ruas e avenidas que serão percorridas:

Mogi das Cruzes: Avenida Francisco Rodrigues Filho, Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e Avenida Francisco Ferreira Lopes.

Suzano: Rua Dr. Prudente de Morais, Avenida Vereador João Batista Fitipaldi e Avenida Katisutoshi Naito.

Itaquaquecetuba: Estrada do Mandi, Estrada de Santa Isabel e Rodovia João Afonso de Souza Castellano.

Poá: Avenida Kemel Addas e Avenida Brasil.

Ferraz de Vasconcelos: Rua Tito Temporim, Rua Lourenço Paganucci e Viaduto Airton Senna.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte