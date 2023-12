Acidente entre ônibus e moto na Avenida Francisco Morato deixa morto e uma mulher ferida na manhã desta sexta-feira (15)

Colisão ocorreu por volta das 11h40; vítima feminina sofreu trauma no tórax

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023, por volta das 11h40, um acidente entre um ônibus da empresa Intervias e uma motocicleta, na Avenida Francisco Morato, altura do número 4367, no Butantã, resultou no óbito de uma pessoa.

Outra vítima, uma mulher maior de idade, sofreu trauma no tórax e foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas.

Confira a nota da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) sobre o acidente:

“A EMTU lamenta o acidente ocorrido por volta das 11h40 da manhã desta sexta-feira (15), na Avenida Francisco Morato, envolvendo um ônibus que operava na linha intermunicipal 125 e uma moto com dois ocupantes. Segundo a concessionária Intervias, que opera o serviço, um dos ocupantes infelizmente faleceu no local e o outro foi levado ao Hospital das Clínicas. A EMTU e a empresa operadora estão à disposição das autoridades policiais para esclarecimentos adicionais sobre a ocorrência.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte