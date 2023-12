Tarifa zero em Balneário Camboriú (SC) continua por mais seis meses

Prefeitura prorrogou contrato com a empresa Transpiedade

ADAMO BAZANI

Os moradores de Balneário Camboriú (SC) terão mais seis meses de Tarifa Zero.

A prefeitura anunciou nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, que assinou o contrato com a empresa Transpiedade para a continuidade da prestação de serviço do transporte coletivo municipal nos moldes atuais, sem cobrança de passagem, por mais 180 dias.

O custo é de R$ 6,1 milhões.

A administração municipal diz que desde o início da circulação da frota de ônibus com tarifa zero, em junho de 2023, mais de 466 mil viagens foram feitas, uma média de 77 mil viagens mensais.

O BC Bus, nome dado ao sistema, conta uma frota de 16 ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi gratuito, entradas USB’s e acessibilidade em todas as suas linhas.

Em nota, o prefeito Fabrício Oliveira faz um balanço positivo e acredita que com a prorrogação, a demanda de pessoas deixando o carro em casa e se deslocando de transporte público deve continuar aumentando.

“Somos o primeiro município catarinense com mais de 100 mil habitantes a adotar o sistema de tarifa zero todos os dias da semana. Isso é prova de que, em Balneário Camboriú, a mobilidade urbana é levada a sério. Esse modelo só traz benefícios: para o trânsito, para o meio ambiente e para o bolso do cidadão. Ao longo desses seis primeiros meses, tivemos uma ótima adesão e esperamos que o número de passageiros aumente cada vez mais”, afirmou, de acordo com a nota, que ainda acrescenta que, pelo aplicativo Clive Bus, disponível nas versões Android e IOS, onde o usuário pode ver o trajeto que está sendo percorrido pelo ônibus em tempo real e ainda quanto tempo falta para o transporte chegar.

Para acompanhar o desempenho da demanda e o perfil dos passageiros, para ter acesso ao sistema, é necessário ter um cartão de transporte.

Veja como fazer:

Os passageiros que se interessarem em emitir o cartão podem se dirigir à BC Trânsito (Av. Marginal Leste, n°1450 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. Todo o procedimento de cadastro e impressão do cartão dura em torno de cinco minutos.

O cartão é feito de forma totalmente gratuita, com quatro modalidades diferentes: Comum, Estudante, Sênior e Pessoa Com Deficiência (PcD). Para cada modalidade, a apresentação de documentos específicos é solicitada.

Confira a seguir:

Comum: RG, CPF e Comprovante de Residência atualizado (original e cópia). Nesta modalidade, as empresas poderão cadastrar seus colaboradores pelo web-commerce e entrar em contato por meio do (47) 3045-0303 para agendar a retirada dos cartões.

• Estudante: RG, CPF e Comprovante de Residência atualizado, (originais e cópias), frequência de matrícula válida para o ano letivo vigente. A documentação deve ser apresentada anualmente.

• Sênior 60 e 65 anos: RG, CPF e Comprovante de Residência atualizado (original e cópia). Todo ano, na data de aniversário, o usuário deverá renovar suas informações para a empresa operadora do transporte.

• Pessoa com Deficiência: RG, CPF e Comprovante de Residência atualizado (original e cópia), mediante laudo médico com prazo de um ano de validade.

Para outros esclarecimentos, o cidadão pode entrar em contato com a empresa Transpiedade pelo telefone (47) 3045-0303.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transpotes