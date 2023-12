Colombo (PR) anuncia linhas de ônibus grátis para ver a Casa do Papai Noel

Cidade paranaense disponibilizará dois itinerários para dar acesso ao Parque da Uva, onde está instalada a atração

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Colombo, no Paraná, disponibilizará duas linhas de ônibus gratuitas para facilitar o acesso á Casa do Papai Noel. A atração faz parte do Natal Mágico e está instalada no Parque da Uva.

As linhas entram em operação nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023, e funcionarão até o dia 22 de dezembro. Os itinerários partirão do Guaraituba e Alto Maracanã.

Os horários de saída dos terminais para o Parque da Uva serão: 18h30, 19h, 19h30 e 20h. As viagens de retorno partirão às 21h e 22h30.

As saídas nos dois terminais acontecerão em locais específicos escolhidos pela prefeitura. No Alto Maracanã, a saída será em frente ao Colégio Lacerda Braga. Já no Guaraituba, será em frente ao terminal, nas margens da Estrada da Ribeira.

