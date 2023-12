Balneário Camboriú (SC) anuncia manutenção da gratuidade dos ônibus para 2024

Cidade renovou contrato para manter tarifa zero por mais 180 dias

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, informou que irá manter a gratuidade nos ônibus do transporte público por mais 180 dias. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023.

Segundo a prefeitura, o contrato para continuidade da prestação do serviço foi renovado, com a empresa Transpiedade sendo a vencedora do certame. A companhia apresentou a proposta de menor preço por km rodado, com investimento de R$ 6,1 milhões.

Desta forma, a gratuidade seguirá em operação. O esquema foi implantado para incentivar a população a utilizar o ônibus, visando diminuir a emissão de gases poluentes e otimizar a mobilidade urbana.

Desde o início da operação com tarifa zero, mais de 466 mil viagens foram feitas, com uma média de 77 mil viagens mensais. O BC Bus tem uma frota de 16 ônibus equipada com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito.

“Esse modelo só traz benefícios: para o trânsito, para o meio ambiente e para o bolso do cidadão. Ao longo desses seis primeiros meses, tivemos uma ótima adesão e esperamos que o número de passageiros aumente cada vez mais”, afirma o prefeito Fabrício Oliveira.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte