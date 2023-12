VÍDEO: Incêndio atinge garagem e destrói ônibus da Moriá Transporte em São José de Ribamar (MA) na madrugada desta quarta (13)

Ao todo, 23 coletivos da frota foram atingidos pelas chamas; não houve feridos

GUILHERME STRABELLI

Um incêndio que atingiu a garagem da Moriá Transporte, em São José de Ribamar, na Região Metropolitana de São Luís, no Maranhão, destruiu 23 ônibus da frota. As chamas atingiram a instalação na madrugada desta quarta-feira, 13.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBM0MA), quatro viaturas foram deslocadas para combater as chamas. Segundo a corporação, nove ônibus e duas vans não foram atingidas pelo fogo.

Os bombeiros afirma que o alto volume de materiais de fácil combustão, como pneus e o próprio combustível, contribuíram para o espalhamento do fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante o incêndio.

Até o momento, os bombeiros não divulgaram qual foi a origem do incêndio.

Veja um vídeo:

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte