Projetos do Corredor de Ônibus BRT Radial Leste II custarão R$ 27 milhões, diz prefeitura de SP

SPObras divulgou consórcio vencedor da licitação de trecho que será implantado entre Avenida Aricanduva e Rua Salim Jorge, próximo ao Metrô Itaquera

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras (São Paulo Obras), divulgou no Diário Oficial da Cidade desta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, o resultado da licitação destinada ao desenvolvimento da consolidação do estudo funcional, elaboração dos projetos básico e executivo com vistas à implantação do Corredor de Ônibus BRT Radial Leste II.

De acordo com a publicação, a prefeitura fará a contratação do Consórcio Mobilidade Radial pelo valor global de R$ 27.364.699,17 (data-base: janeiro/2023).

O consórcio, constituído pelas empresas Consenge Consultoria e Projetos de Engenharia, ECR Engenharia, Jugend Engenharia e Tecnologia, e Astec Engenharia, foi o único participante da licitação.

O corredor de ônibus BRT Radial Leste II tem início da Rua Professor Miguel Russiano, após a confluência da Av. Aricanduva em continuidade com o Corredor Radial Leste I.

A obra seguirá até a Rua Salim Jorge Id, próximo ao Terminal e estação do Metrô Itaquera, com extensão viária de 10,2 quilômetros.

O empreendimento interligará modais de transporte, atravessando ao longo de seu traçado as Estações do Metrô da Linha 3 – Vermelha e Linha 11 – Coral da CPTM: Penha, Vila Matilde, Guilhermina-Esperança, Patriarca e Arthur Alvim.

O corredor Leste Radial II é parte de um conjunto de corredores interligados. Dois deles, o Corredor Leste Radial l e o Corredor Aricanduva estão em processo de implantação, estabelecido novo conceito da solução em BRT que vem sendo adotado nos principais corredores de transporte coletivo da cidade.

Como mostrou o Diário do Transporte, a SPObras relançou a licitação do Trecho I do Corredor BRT Radial Leste no dia 05 de julho passado. (Relembre)

BRT

O BRT se diferencia em especial pelo modelo de estação/parada e os requisitos necessários, em especial aqueles que decorrem do fechamento das plataformas, requerendo dimensões compatíveis com a instalação dos equipamentos da linha de bloqueio, máquinas de autoatendimento para venda de passagens (ATM), portas de plataforma, portas de fechamento da estação/parada, entre os principais componentes.

O projeto deverá contemplar a implantação de ciclovias ou preservação de ciclovias existentes, implantação de faixa exclusiva para motocicletas (Faixa Azul) e requisitos de acessibilidade.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes