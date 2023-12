Porto Alegre (RS) sinaliza nova faixa exclusiva para transporte público na Avenida Ipiranga

Capital gaúcha passa a contar com mais de 100 quilômetros de vias de uso exclusivo do transporte público

GUILHERME STRABELLI

A cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, ganhou sinalização de novos trechos de faixa exclusiva para transporte público na Avenida Ipiranga. As sinalizações serão implantadas no sentido Centro-bairro e vão ampliar o espaço prioritário para ônibus e táxis na capital.

A instalação foi feita pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O início da operação dos 4,6 quilômetros está previsto para o fim de janeiro de 2024, sendo que, até lá, os motoristas não serão autuados.

Ao todo, a cidade passa a contar com mais de 100 quilômetros de vias de uso exclusivo do transporte público, entre 42,2 quilômetros de faixas azuis e 61,5 quilômetros de corredores de ônibus.

A faixa exclusiva da avenida Ipiranga, no sentido Centro-bairro, qualifica o atendimento aos estudantes da PUC-RS e do Campus Agronomia da UFRGS. Ela vai operar em três trechos a partir da rua São Manoel, bairro Santana, até a rua Evaristo da Veiga, no Partenon.

A priorização terá continuidade a partir da avenida Guilherme Alves até a alça de saída da avenida Salvador França. E, após o cruzamento com a Terceira Perimetral, a partir da alça de ingresso na avenida Ipiranga até a avenida Elias Cirne Lima, onde vai se unir à faixa já implantada em janeiro de 2019, com 900 metros, até a avenida Antônio de Carvalho.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte