Plataforma ICOM facilitará atendimento entre passageiros surdos e funcionários da CPTM nas estações, a partir de janeiro de 2024

Contrato entre concessionária e empresa AME foi assinado nesta quarta-feira (13), na Estação Tatuapé, da Linha 11-Coral

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir de janeiro de 2024, as 57 estações das cinco linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) contarão com a plataforma ICOM, que tem como objetivo auxiliar no atendimento de pessoas surdas através da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Nesta quarta-feira, 13 de dezembro, na Estação Tatuapé, da Linha 11-Coral, foi assinado o contrato de prestação de serviço entre CPTM e AME, esta que será a gestora do novo sistema.

A tecnologia possibilitará a comunicação entre o passageiro surdo, o funcionário da CPTM e um intérprete de Libras por meio de videochamada.

O contrato tem 15 meses de duração, nos quais está planejada a implantação de canais de acessibilidade e inclusão aos mais de 1,6 milhão de passageiros transportados diariamente pela empresa.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte