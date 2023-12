Ônibus da empresa Caxangá é alvo de incêndio criminoso nesta quarta-feira (13), na Zona Norte de Recife (PE)

Coletivo atendia linha 743 – Alto José Bonifácio/João de Barros; não houve feridos

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, um ônibus da empresa Caxangá foi incendiado no Alto José Bonifácio, bairro da Zona Norte de Recife (PE); o coletivo atendia a linha 743 – Alto José Bonifácio/João de Barros.

Segundo informações da Urbana-PE (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco), trata-se de um ato criminoso, que possivelmente foi alvo de retaliação após a prisão de um dos traficantes do bairro citado.

No momento do incêndio, apenas o motorista se encontrava no interior do veículo. Ele conseguiu sair e, dessa forma, não houve feridos.

Na noite da última terça-feira (12), foi realizada outra tentativa criminosa de incendiar outro ônibus que circulava pela mesma região.

O caso segue sob investigação das polícias Militar e Civil de Recife.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte