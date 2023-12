Mogi das Cruzes (SP) também discute tarifa zero nos ônibus municipais aos domingos

Emenda ao orçamento de 2024 foi rejeitada pela Câmara, mas indicação de vereador foi aprovada

ADAMO BAZANI

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, aprovou na sessão desta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, indicação do vereador Iduigues Martins para que a prefeitura realize estudos para a implantação de tarifa zero nas linhas de ônibus da cidade aos domingos.

O objetivo é verificar os impactos nas finanças do município e as necessidades de ampliação de frota de coletivos e infraestrutura com um eventual aumento de demanda de passageiros.

Na indicação, o parlamentar cita o exemplo da capital paulista, que a partir deste dia 17 de dezembro de 2023, implanta tarifa zero nos ônibus municipais gerenciados pela SPTrans (São Paulo Transporte) em todos os domingos, no Natal, Ano Novo e aniversário da cidade (25 de janeiro).

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/13/video-veja-como-vao-funcionar-os-validadores-dos-onibus-de-sao-paulo-para-a-tarifa-zero/

Ao mesmo tempo que aprovou a indicação, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes rejeitou por 12 votos a 11 uma emenda ao projeto de lei do Orçamento para 2024 que destinaria R$ 26 milhões para custear parte do valor necessário para a tarifa zero nos ônibus aos domingos.

Entre os motivos da rejeição é que este tipo de iniciativa teria de vir da própria prefeitura com os vereadores remanejando recursos já previstos no Orçamento de outras áreas para bancar a gratuidade a todos os passageiros aos domingos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes