Milei anuncia corte de subsídios aos transportes na Argentina, o que vai impactar nas tarifas de ônibus, trens e metrô

Energia terá menos aportes do governo também, resultando em alta dos combustíveis

ADAMO BAZANI

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, do presidente recém-empossado Javier Milei, anunciou as dez primeiras medidas que pretende tomar à frente da pasta para implantar a política de diminuição do Estado e redução dos gastos públicos.

Logo de cara, Milei quer reduzir em 5% os custos do Estado.

Entre estas medidas, está a redução dos subsídios aos transportes que o governo central concede em especial para o sistema de ônibus e trilhos de Buenos Aires e região metropolitana.

Isso deve resultar diretamente em aumento das tarifas pagas pelos passageiros.

O tamanho do corte ainda não foi anunciado, mas a estimativa é de ampliação do valor das passagens em algumas semanas.

Outra medida que também deve impactar nos custos de operação dos transportes coletivos e, consequentemente no bolso dos passageiros, é a redução também dos subsídios à energia, contando o diesel e gás natural dos ônibus e eletricidade dos serviços metroferroviários.

As contas de luz das casas das pessoas devem ficar mais salgadas também.

As agências internacionais relacionam as dez medidas:

Não renovar contratos de trabalho do Estado que tenham menos de 1 ano de vigência; Suspender a publicidade institucional do governo federal por 1 ano; Reduzir os ministérios de 18 para 9 e as secretarias de 106 para 54, reduzindo os cargos comissionados; Reduzir ao mínimo as transferências discricionárias às províncias; Suspender novas licitações de obras públicas e cancelar as licitações aprovadas cujo desenvolvimento ainda não tenha sido iniciado; Reduzir os subsídios à energia e aos transportes, e em particular aos transportes na Região Metropolitana de Buenos Aires; Manter os planos de assistência social do programa Potenciar Trabajo, de acordo com o estabelecido no Orçamento 2023 (Esse benefício consiste em um pagamento em troca do cumprimento de uma compensação, que pode ser a participação em atividades socioprodutivas, sociolaborais e/ou sociocomunitárias, ou terminar a escola); Estabelecer a taxa de câmbio oficial do dólar em 800 pesos (o que representa uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%); Substituir o sistema de licenças de importação por um sistema estatístico e de informação que não exija a aprovação de licenças prévias; Duplicar a assistência a famílias através do Abono Universal por Criança e aumentar o cartão alimentação em 50%.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes