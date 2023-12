Metrô de São Paulo assina contrato com Consórcio Winity Arion para ampliação de conexões 4G, 5G e Wi-Fi nos trens e estações

Prazo inicial para implantação dos serviços é de 36 meses

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 13 de dezembro de 2023, o Metrô de São Paulo assinou contrato com o Consórcio Winity Arion para ampliar a cobertura do sinal de telefonia celular, com as conexões 4G e 5G, além de Wi-Fi gratuito, nos trens e estações da capital.

A concessão prevê um contrato de 30 anos com a concessionária, que terá o prazo de 36 meses para a implementação dos serviços de telefonia e Wi-Fi.

A atuação do consórcio será feita pela chamada Infovia-Metronet, que passa pelos túneis e vias das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. Estas juntas atendem cerca de 2,7 milhões de pessoas todos os dias.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte