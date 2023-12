Linhas de ônibus 415 e 433, que liga cidade do Rio de Janeiro de norte a sul, retomaram circulação durante as madrugadas

Serviços, que eram reivindicados pelos passageiros, são operados pela empresa Transportes Vila Isabel

MICHELLE SOUZA

Uma antiga reivindicação dos passageiros, no Rio de Janeiro, foi atendida por determinação da SMTR (Secretaria municipal de Transportes), as linhas de ônibus 433 (Vila Isabel-Copacabana) e 415 (Praça da Bandeira-Leblon), que ligam as zonas Sul e Norte, voltaram a circular durante a madrugada.

Operada pela Transportes Vila Isabel, a linha 433 tem pontos finais na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, e na Praça Barão de Drummond, em Vila Isabel, e passa a ter ônibus disponíveis entre 21h e 6h. Já a linha 415, da Transportes Alpha, roda entre a Praça da Bandeira e o Leblon, e tem novos horários entre 22h10 e 4h55. Nas duas, o intervalo neste período é de uma hora entre os ônibus.

Sob a justificativa de que o setor de transportes enfrenta uma crise desde 2015 que foi agravada pela pandemia, quando teria perdido 50% dos passageiros, há três anos, a Transportes Vila Isabel solicitou recuperação judicial ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e em junho de 2023, a empresa somou mais dez veículos à frota.

De acordo com a SMTR, todo mês, o plano operacional das linhas de ônibus são revisados, com base em dados de demanda por hora, pesquisa de ocupação dos veículos e reclamações recebidas sobre as linhas e quando necessário, a quantidade de viagens e o intervalo entre elas são modificados.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte