Estação Tatuapé da CPTM terá ação do CIEE em Movimento nesta quinta (14)

Estudantes com idade entre 14 e 24 anos poderão se cadastrar para vagas de estágio

GUILHERME STRABELLI

A Estação Tatuapé, que atende a Linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) receberá uma ação do CIEE em Movimento nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023.

Entre as 11h e as 15h, estudantes com idade entre 14 e 24 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior poderão se cadastrar em vagas de estágio e cursos de aprendizagem.

Durante o evento, também serão divulgados cursos online, orientações e atendimento pelos profissionais do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola).

“O CIEE em Movimento é uma ação de extrema importância para nós. Acreditamos que através de atividades como esta iremos facilitar e ampliar as oportunidades para os jovens que estejam interessados em iniciar a trajetória na carreira profissional e que buscam uma chance no mercado de trabalho”, afirma Rodrigo Pontes, gerente de Marketing da CPTM.

Serviço – CIEE em Movimento: Cadastramento em vagas de estágio

Local: Tatuapé, que atende a linha 11-Coral.

Data: Quinta-feira (14/12)

Horário: 11h às 15h

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte