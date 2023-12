Camaçari (BA) lança licitação para o transporte coletivo

Sessão para abertura dos envelopes será realizada dia 15 de janeiro de 2024

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Camaçari (BA) publicou no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 12 de dezembro de 2023, o aviso da publicação do Edital de Concorrência Pública 003/2023, para a seleção de proposta mais vantajosa e contratação de concessão para operação e exploração dos serviços de transporte coletivo urbano do Município.

A data para abertura dos envelopes está marcada para 15 de janeiro de 2024, às 09h30.

O edital pode ser obtido no Portal de Compras do Município de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br).

Em abril deste ano a prefeitura concluiu processo de Chamamento Público destinado à seleção de empresas para o transporte coletivo em caráter emergencial pelo prazo de seis meses.

Três empresas foram declaradas vencedoras e cada uma assumiu um lote de linhas:

Lote 01 – Radial de Transportes de Veículos e Cargas

Lote 02 – DZSET Transporte e Logística

Lote 03 – Safira Transportes e Turismo

Como informou o Diário do Transporte, a prefeitura já vinha sendo cobrada pelo Ministério Público para lançar o edital de concessão do transporte. (Relembre)

A promotora de Justiça, Milena Moreschi, realizou reunião com o prefeito Elinaldo Araújo no início deste ano, dia 08 de fevereiro, quando se discutiu os próximos passos para o lançamento da licitação.

Para definir o novo sistema e preparar a concorrência para concessão do transporte urbano, a prefeitura contratou após processo licitatório a Oficina Engenheiros Consultores para elaborar um estudo de modelagem do sistema de transporte da cidade.

No dia 12 de abril deste ano a gestão municipal anunciou como funcionaria o futuro transporte da cidade, após processo de concessão. (Relembre)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes