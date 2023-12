Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade volta a funcionar normalmente após manhã de caos no serviço nesta terça (12)

Trem apresentou falha no pantógrafo e causou avaria na rede aérea: concessionária acionou 65 ônibus do PAESE, que auxiliaram no atendimento aos passageiros das 4h às 8h10

ARTHUR FERRARI

Uma falha no pantógrafo de um trem na região de Vila Olímpia fez com que a linha 9-Esmerada operasse com lentidão entre 4h e 8h10 desta terça-feira, 12 de dezembro de 2023.

Os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre em todo o trecho do serviço. Entre as estações Berrini e Hebraica-Rebouças, os trens circulavam em via única e 65 ônibus da operação PAESE auxiliaram no atendimento aos passageiros.

No início havia apenas 35 coletivos em atendimento, mas por volta das 6h50 a concecssionária acionou mais 30 ônibus do PAESE, totalizando 65 em operação.

Nota da ViaMobilidade na íntegra:

“Após atuação da equipe de manutenção da ViaMobilidade, a circulação de trens na Linha 9-Esmeralda foi normalizada às 8h16. Uma falha no pantógrafo de um trem causou avarias na rede aérea desde as 4h. Os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada em toda a linha e em via única entre Berrini e Hebraica-Rebouças. 65 ônibus da Operação PAESE foram acionados para reforçar a circulação no trecho entre Pinheiros e Berrini. Passageiros foram informados por avisos sonoros nos trens e nas estações e auxiliados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) da ViaMobilidade.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte