Governo Federal pretende investir R$ 10 bilhões na construção do Expresso São Paulo – Campinas e aquisição de 44 trens para expansão da linha 2-Verde de metrô

Representantes do poder executivo anunciaram financiamento pelo BNDES na manhã desta terça (12) durante cerimônia no Palácio do Planalto

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Governo Federal pretende reservar R$ 10 bilhões para obras do serviço expresso que ligará São Paulo ao município de Campinas, para a aquisição de 44 trens que serão utilizados, principalmente, na expansão da linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, e para reforçar as frotas de outras linhas.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 12 de dezembro de 2023, em cerimônia de anúncio de financiamento dos Bancos Públicos para investimentos nos Estados, realizada no Palácio do Planalto e que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As operações de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil (BB) atingiram R$ 56,4 bilhões em 2023, marca que supera o total dos quatro anos anteriores.

Desses R$ 56,4 bilhões, um total de R$ 13,2 bilhões serão destinados ao setor da mobilidade.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte