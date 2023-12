Empresa Caxangá, de Recife, escolhe Optibus para implementar tecnologia de ponta em suas operações de transporte público

A empresa de transporte Caxangá, que atua nas cidades de Recife e Olinda, em Pernambuco, escolheu a plataforma da Optibus para otimizar suas operações e aprimorar a experiência de transporte para seus 4,5 milhões de passageiros mensais.

Fundada em 1992, a Caxangá nasceu no bairro de Peixinhos, no município de Olinda, e hoje faz parte de um dos maiores grupos de transporte público na região do Recife, com uma sólida tradição no setor. Com o objetivo de seguir como referência e superar os obstáculos crescentes no setor de transporte público, a Caxangá optou por trocar processos manuais, lentos e custosos e digitalizar toda a sua área de programação e planejamento ao adotar a plataforma de tecnologia de ponta da Optibus na essência de sua operação.

A Caxangá vai utilizar os produtos de Planning e Scheduling, juntamente com a funcionalidade OTP (On-Time Performance), que dá suporte tecnológico para uma alta performance de cumprimento dos horários. Com a solução nativa na nuvem da Optibus, o setor de planejamento da empresa será capaz de realizar diversas otimizações na operação de maneira muito rápida e precisa por conta da inteligência artificial e dos algoritmos otimizados oferecidos pela plataforma. Desta maneira, a Caxangá poderá utilizar da melhor maneira os seus recursos, resultando em ganho de eficiência operacional e financeira. Um outro ponto a ser destacado é que a plataforma também vai oferecer uma visualização de dados da operação e de indicadores de desempenho que poderão orientar decisões do dia a dia de maneira muito mais assertiva.

“Nosso compromisso é elevar a experiência de transporte para nossos passageiros. Optar pela plataforma da Optibus não foi apenas uma decisão estratégica, mas uma resposta às demandas operacionais em constante evolução. Estamos confiantes de que a integração de tecnologias avançadas será um passo importante dentro de nossa operação, possibilitando-nos oferecer um serviço mais eficiente e pontual”, comentou Paulo Fernando Chaves Júnior, diretor executivo da Caxangá.

“A escolha da Caxangá reforça a importância de soluções tecnológicas avançadas no cenário do transporte público. Estamos muito satisfeitos em iniciar este projeto em Recife e confiantes de que esta parceria resultará em melhorias significativas para a Caxangá e uma experiência mais satisfatória tanto para os seus colaboradores como para seus passageiros”, disse André Vieira, Diretor Regional da Optibus no Brasil.

No estado de Pernambuco, a Optibus também está presente nas operações da MobiBrasil, que atua na Região Metropolitana do Recife, tanto no sistema BRT quanto em linhas convencionais. No Brasil, a Optibus está presente em todas as regiões, com clientes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Distrito Federal e Roraima. Mundialmente, a Optibus é ferramenta de gestão de operações de transporte público presente em mais de 4 mil cidades.

