Acesso da Rua Bela Cintra a Estação Paulista Pernambucanas da Linha 4-Amarela aumentou fluxo de passageiros no local em 12%, afirma ViaQuatro

Cerca de 115 mil pessoas passam diariamente pela parada

ARTHUR FERRARI

Seis meses após a inauguração, o acesso pela Rua Bela Cintra à Estação Paulista Pernambucanas da Linha 4-Amarela trouxe um aumento significativo no movimento de passageiros.

De acordo com a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação da linha, o número de passageiros circulando pela parada subiu 12%. Com uma média de 115 mil pessoas por dia útil, o local, próximo à Avenida Paulista, reconhecida como um dos principais centros comerciais e financeiros da cidade, se tornou um ponto estratégico.

Somente o acesso Bela Cintra recebe cerca de 10 mil passageiros diariamente, estabeleceu-se como uma rota alternativa viável para usuários que buscam chegar ou sair da Estação Paulista Pernambucanas.

A estação conta com transferência para a Estação Consolação, da Linha 2-Verde do Metrô, ampliando as opções de deslocamento na região.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte