SuperVia inaugura novos banheiros em cinco estações de trens

Subiu para 26 o número de estações do sistema que contam com o serviço

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, concessionária responsável pela operação dos trens urbanos na cidade do Rio de Janeiro, inaugurou novos banheiros em cinco estações do sistema nesta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023.

As instalações foram entregues aos passageiros nas estações Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Nova Iguaçu e Queimados. Com isso, subiu para 26 o número de estações atendidas com o serviço.

Cada banheiro terá as áreas masculina e feminina separadas e contará com sanitários e pias. O acesso será gratuito. A intervenção custou cerca de R$ 1,1 milhão e fazem parte de acordo firmado entre o governo do Estado e a concessionária.

Atualmente, os banheiros funcionam das 6h às 20h em dias úteis e das 6h às 18h aos sábados. Aos domingos, não abrem. Os novos banheiros seguirão o mesmo esquema de funcionamento. Na Central do Brasil, os banheiros funcionam das 5h30 às 22h em dias úteis, das 6h às 21h no sábado e das 6h às 20h nos domingos.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte