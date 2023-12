SuperVia autoriza embarque em trens com grandes volumes a partir desta segunda-feira (11)

Entrada com grandes volumes nas composições estará liberado até o dia 5 de janeiro de 2024

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, concessionária responsável pela operação dos trens urbanos na cidade do Rio de Janeiro, liberou o embarque em trens e estações do sistema com grandes volumes.

A medida entrou em vigor nesta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, e seguirá valendo até 5 de janeiro de 2024.

O embarque será permitido das 10h às 15h nos dias úteis e durante toda a operação aos sábados, domingos e feriados.

Segundo a concessionária, não será permitida a entrada de objetos pontiagudos, líquidos inflamáveis, objetos sujos ou outros itens que possam comprometer a segurança e conforto dos clientes.

Os passageiros devem embarcar apenas com volumes que possam ser carregados por uma pessoa, não sendo permitido o uso de carrinhos.

A SuperVia diz ainda que poderá não autorizar a entrada de grandes volumes em momentos de grande fluxo de clientes ou durante Operações Especiais.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte