Ônibus natalino circula pelas ruas de Sorocaba (SP) até o dia 20 de dezembro

Veículo decorado com adesivos e iluminação temática visitará bairros da cidade, passando por entidades de assistência social e áreas carentes

GUILHERME STRABELLI

Um ônibus natalino, com adesivos e iluminação temática, já está circulando pelas ruas da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. A ação é uma parceria entre a empresa BRT Sorocaba e o Fundo Social de Solidariedade da prefeitura da cidade e faz parte da programação do “Natal Iluminado 2023”.

Entre os dias 11 e 20 de dezembro, o veículo circulará pelos bairros da cidade, visitando uma série de entidades assistenciais e áreas carentes, contando sempre com a presença do Papai Noel Motor, que guiará o veículo.

Durante as paradas do ônibus, haverá distribuição de pipoca e as crianças poderão tirar fotos com o Papai Noel.

Confira a programação:

Segunda-feira (11/12)

9h às 11h – Apae (Rua Maria Amato Perrela, 36 – Vila Gabriel)

14h às 16h – Vila Progresso (Av. Dr. Artur Bernades, 321)

19h às 21h – Habiteto – Ana Paula Eleutério (Rua Dimas de Almeida, 182)

Terça-feira (12/12)

9h às 11h – Condomínio Residencial Parque da Mata (Rua Seraphim Banietti, s/n Caguaçu)

14h às 16h – Pastoral do Menor – Habiteto (Rua Prof. Jorge Carvalho de Moraes, 305) e Pastoral do Menor – Laranjeiras (R. Menaldo Costa Silva Rodrigues, 546)

19h às 21h – Sorocaba K – Recreio dos Sorocabanos (Rua Seraphim Banietti, 327) e Condomínio Residencial Parque das Árvores (Estrada do Dinorah, 200 – Caguaçu)

Quarta-feira (13/12)

9h às 11h – Altos do Ipanema (Rua Nancy Alberto Simão, s/n)

14h às 16h – Praça Carandá (Rua Abdias Ribeiro dos Santos)

19h às 21h – Parque São Bento (Av. Vinícius de Moraes, 1521)

Quinta-feira (14/12)

9h às 11h – Sorocaba R – Jardim das Tulipas (Rua José Alves da Silva, 130)

14h às 16h – Sorocaba G – Conjunto Habitacional Benedicto Cleto (Rua Artidoro Mascarenhas, s/nº)

19h às 21h – Ipiranga e Júlio de Mesquita (Rua Odete Nanci Giraldi, 67)

Sexta-feira (15/12)

9h às 11h – Campo de Futebol Aparecidinha (Rua Janete do Rocio Correia s/n) e Praça Alberto Sarti – Brigadeiro Tobias (Bandeirantes, 4.006)

14h às 16h – Condomínio Residencial Bem Viver (Rua Jorge Elias, 180 – Cajuru)

19h às 21h – Éden (Rua Marcos Luís da Silva, 48) e UBS Éden (Rua Salvador Leite Marques)

Segunda-feira (18/12)

9h às 11h – Pastoral do Menor – Ipiranga (Rua Idalina Maria de Jesus Silva, 10 – Jd. Abatiá) e Pastoral do Menor – Júlio de Mesquita (Rua Marisa Vieira Campos de Oliveira, 86)

14h às 16h – Pastoral do Menor – Nova Esperança (Rua Maria Lourdes Ferreira, 1.245) e Pastoral do Menor – Jacutinga (Rua Projetada s/n)

19h às 21h – Sorocaba E (Rua Xavier de Toledo, 746, Jardim Brasilândia)

Terça-feira (19/12)

9h às 11h – Jardim São Guilherme II (Rua Terezinha Silva Leite, 160)

14h às 16h – Residencial Altos do Ipanema (Av. Genésio Rodrigues, 100 – Caguaçu)

19h às 21h – Condomínio Residencial Viver Melhor (Rua Doutor Tolstoi de Carvalho e Mello, 250 – Jardim Betânia)

Quarta-feira (20/12)

9h às 11h – Parque das Paineiras (Rua Roque da Silva, 253)

14h às 16h – João Romão (Praça João Romão – Rua José Rodrigues de Alpino)

19h às 21h – Parque Amadeu Franciulli (Rua José Martinez Peres – Parque Vitória Régia)

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte