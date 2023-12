Município de Santa Maria (RS) recebe seis novos ônibus com tecnologia Euro 6 nesta segunda-feira (11)

Apresentação foi realizada na garagem da empresa Expresso Medianeira

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A cidade de Santa Maria (RS) recebeu nesta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, seis novos ônibus que integrarão o sistema de transporte municipal.

Equipados com tecnologia Euro 6, os coletivos irão produzir um volume menor de gases poluentes prejudiciais à atmosfera, em relação aos modelos mais antigos.

“É uma exigência que os carros sejam trocados com periodicidade. Durante o auge da pandemia alguns veículos não foram substituídos, mas é compreensível, pois estávamos vivendo em um período complicado e de incertezas. Mas no final do ano passado retomamos o trabalho para estas trocas. Assim, cinco ônibus chegaram em fevereiro e agora esses seis, que possuem a tecnologia Euro 6, são muito importantes para auxiliar na preservação do meio ambiente. A compra e manutenção dos carros é responsabilidade da empresa, mas a Prefeitura deve fiscalizar, já que se trata de um serviço prestado ao público”, comenta Orion Ponsi, secretário de Mobilidade Urbana.

A apresentação dos novos ônibus nesta segunda (11) foi realizada na garagem da empresa Expresso Medianeira.

Atualmente, Santa Maria conta com 185 ônibus em circulação.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte