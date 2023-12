Estação Mato Alto do BRT do Rio de Janeiro (RJ) passa a ter embarque na plataforma externa

Linha 13 manterá os serviços na plataforma provisória

PAULO REDA

A partir de terça-feira, dia 12 de dezembro, a linha 25 Mato Alto x Alvorada (parador) do BRT do Rio de Janeiro passará a ter seu embarque e desembarque ocorrendo na plataforma externa. A linha 13 (Direto/Expresso) segue com os serviços na plataforma provisória.

A Estação Mato Alto passa por reformas desde o ano passado, depois de um incêndio. Uma estrutura provisória atende os passageiros até que um terminal mais amplo seja concluído.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte