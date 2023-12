Prefeitura de Hortolândia (SP) fará troca de parte da frota de ônibus do transporte público movidos à combustão por coletivos elétricos

Lançamento do Programa de Eficiência Energética acontece nesta segunda-feira (11), no novo Paço Municipal, localizado na Estrada Sabina Baptista Camargo

Planejado para o município de Hortolândia (SP), o Programa de Eficiência Energética pretende trocar 20 ônibus movidos à combustão da frota da Prefeitura por veículos elétricos. A substituição deve ocorrer até março de 2024.

Serão implantados também 19 eletropostos para fazer o abastecimento de veículos movidos a energia elétrica.

Nesta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, às 10h, haverá o lançamento do Programa de Eficiência Energética em Hortolândia, com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira e do prefeito José Nazareno Zezé Gomes.

O evento acontece no novo Paço Municipal, localizado na Estrada Sabina Baptista Camargo.

O programa da prefeitura irá instalar um total de 21 usinas fotovoltaicas, que deverão gerar uma economia de R$ 4 milhões para o município.

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica de Hortolândia informou que as 21 usinas serão instaladas em prédios públicos, como unidades de saúde, escolas, ginásios, dentre outros.

A energia gerada pelas usinas equivalerá a 80% do consumo dos 199 prédios públicos da cidade.

No momento, as unidades localizadas no novo Paço Municipal, no Hospital Municipal Mario Covas e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Hortolândia já estão em operação.

Em 2023, já foram instaladas as usinas nas EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) Professora Helena Futava Takahashi e Villagio Ghiraldelli e no CIER (Centro Integrado de Educação e Reabilitação) Romildo Pardini.

A fase atual da prefeitura consiste na instalação das usinas na EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Jardim Santiago, na EMEF Nova Europa e na EMEIEF (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Jardim Santa Clara do Lago I.

